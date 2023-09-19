Tatvan'da '19 Eylül Gaziler Günü' kutlandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde '19 Eylül Gaziler Günü' törenle kutlandı.

Tatvan Hükümet Konağı önünde '19 Eylül Gaziler Günü' çelenk sunma programı yapılan törenle kutlandı. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' unvanının verilmesinin yıldönümü olan '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla Atatürk Büstüne çelenklerin sunulması ile başlayan program saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program Maliye Astsubay Müzeyyen Karamanoğlu'nun 'Ya Gazi Ol ya Şehit' şiiri ile Tatvan Valide Sultan ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyra Akdeniz'in 'Şehit ve Gazi' adlı şiirleriyle devam etti. Günün anlam ve önemine değinen Tatvan Muharip Gaziler Derneği Temsilcisi Muhittin Karatay; "19 Eylül Kurtuluş Savaşında Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gazileri ile Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütüne karşı kahramanca mücadele etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Törene, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, Tatvan Belediye Başkanı Vekili Nejdet Ökmen, Tatvan Gaziler Derneği temsilcisi Muhittin Karatay, kurum amirleri ve Gaziler katıldı.