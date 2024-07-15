Tatvan'da 15 Temmuz sergisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde, ' 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde fotoğraf sergisi düzenlendi.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde açılan sergide, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflar yer aldı. Açılışın ardından Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir ve protokol üyeleri sergilenen fotoğrafları inceledi. Burada kısa bir konuşma yapan Kaymakam Demir, "15 Temmuz fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Vatan müdafaasında destan yazan 15 Temmuz şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS