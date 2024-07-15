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Tatvan'da 15 Temmuz'da şehitler anıldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinin kaymakamı Remzi Demir, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm şehitler için dualar okundu. Programa ilçe jandarma komutanı, emniyet müdürü, müftü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve şehit/gazi yakınları da katıldı.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar okundu. Düzenlenen programa Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Müftüsü Bilal Şengül, kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile şehit ve gazi yakınları katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi 15 Temmuz Bitlis Tatvan Yerel Politika Haberler

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