Tatvan'da 15 Temmuz'da şehitler anıldı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitliği ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından tüm şehitler için dualar okundu. Düzenlenen programa Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, İlçe Müftüsü Bilal Şengül, kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile şehit ve gazi yakınları katıldı. - BİTLİS