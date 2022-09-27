TATSO seçimleri 2 Ekim'de yapılacak

Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) organ seçimlerinin 2 Ekim Pazar günü yapılması yönünde karar alındı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa seçimlerinin Ekim-Kasım ayında yapılması yönünde alınan karar alınmıştı. Alınan karar doğrultusunda Tatvan İlçe Seçim Kuruluna başvuran Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), seçim kurulundan oda organ seçimlerinin 2 Ekim Pazar günü yapılması yönünde onay aldı. Gerçekleştirilecek olan organ seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, gerçekleştirilen hizmetler ve seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaptıkları istişareler neticesinde yeniden aday olma yönünde karar aldığını belirten TATSO Başkanı Bilal Adabağ, "Seçim sonuçları ne olursan olsun sandıktan çıkacak sonuç üyelerimizin takdiri olacak olup, bizlerde bu karara saygı duyacağız. Seçim sonucunun şimdiden odamız ve üyeleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Zorlu pandemi süreci başta olmak üzere gerek oda üyelerinin ve gerekse memleketi ilgilendiren tüm sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında girişimlerde bulunduklarını kaydeden Bilal Adabağ, aynı zamanda yaptıkları çalışmalarla da odanın hizmet kalitesi ve standardını her geçen gün yükselttiklerini ifade etti. Gelinen süreçte artık TATSO'nun Avrupa standartlarında hizmet sunan 5 yıldızlı akredite bir oda olarak kentin en önemli STK'larından biri konuma geldiğini vurgulayan Adabağ, katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti. Yeni dönemde yeni projeler ve yeni hizmetlerle çıtayı bir basamak daha ileriye taşıma gayreti içinde olacaklarını kaydeden Adabağ, seçimde aday olacak olan adaylara da başarı dileklerini iletti. - BİTLİS