Tatilin son gününü piknik yaparak değerlendirdiler

Eskişehir'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde piknik alanlarında yoğunluk yaşandı.

Eskişehir'de tatilin son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar piknik alanlarına koştu. Kentin en uğrak noktalarından biri olan Regülatör Piknik Alanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonunda adeta piknikçilerin akınına uğradı. Güneşli havayı da fırsat bilen Eskişehirliler, aileleri ile birlikte doğal güzelliklerin ön plana çıktığı alanda vakit geçirdi. Çocukların top ve çeşitli oyunlar oynadığı, yetişkinlerin ise ağaç gölgesinde dinlenirken zaman zaman da kitap okuduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise ağaçlara kurdukları hamaklarda dinlendi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel