Tatile gelen öğretmen çift, kendilerini sarımsak tarlasında buldu - Haberler

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Tatile gelen öğretmen çift, kendilerini sarımsak tarlasında buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatile gelen öğretmen çift, kendilerini sarımsak tarlasında buldu

KASTAMONU (İHA) – Van'da görev yapan öğretmen çift, Kurban Bayramı tatili için geldikleri Kastamonu'da sarımsak tarlasında ter döktü.

KASTAMONU (İHA) – Van'da görev yapan öğretmen çift, Kurban Bayramı tatili için geldikleri Kastamonu'da sarımsak tarlasında ter döktü.

Van'ın Muradiye ilçesinde öğretmenlik yapan Hüseyin ve Demet Kaya çifti, bayram tatili için köylerine geldi. Burada boş zamanlarını değerlendirmek ve ailelerine yardım etmek isteyen çift, hasat zamanı gelen sarımsağı toplamak üzere şalvar, şapka ve iş gömleklerini giyip sarımsak tarlasına gitti. Öğretmen çift, güneşli havada aileleriyle birlikte hem sarımsak topladı hem de fotoğraf çekilerek tatillerini ölümsüzleştirdi.

Tatillerini aileleriyle birlikte sarımsak toplayarak verimli bir şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirten öğretmen Hüseyin Kaya, "Memleketimize tatile gelmiştik sarımsaklar olgunlaşmış ve sökülmesi gerekiyordu, biz de kolları sıvadık, kendimizi tarlada bulduk ailemize yardım ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kastamonu Van Yerel Haberler

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