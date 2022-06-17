Uğur Okulları öğrenciler için tatil önerileri paylaştı

Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, "Tatiller, öğrencilerin dinlenmesine vesile olduğu kadar, aile bireylerinin daha çok bir arada olmalarına, ertelenen bazı aktivitelerin gerçekleştirilmesine ve öğrencilerin kişisel olarak gelişmesine imkan sağlar." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile buluştuğu 2021-2022 eğitim dönemi sona ererken, 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yaz tatili başlıyor.

Yeni ders yılı öncesinde öğrenciler için keyifli ve verimli bir tatil geçirmeleri okul başarılarını da olumlu etkilerken, Uğur Okulları bu çerçevede öğrenciler için tatil önerilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez, tatillerin, öğrencilerin dinlenmesine vesile olduğu kadar, aile bireylerinin daha çok bir arada olmalarına, ertelenen bazı aktivitelerin gerçekleştirilmesine ve öğrencilerin kişisel olarak gelişmesine imkan sağladığını aktardı.

Ergez, öğrencilere ve ailelere kaliteli vakit geçirmeleri için şu önerilerde bulundu:

"Tatilde kendinizi keşfetme, geliştirme ve yenilenme konusunda çok şey kazanabiliriz. Doğada bol bol zaman geçirmeyi öneriyorum. Ailelerin çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem öğrenebilecekleri etkinlikler planlanabilir. Çocuğunuzla beraber ağaç türlerini keşfedebilir ya da çocuğunuzun var olan bir ağacı kendinize dost edinmesini sağlayabilirsiniz. Ağacın kabuklarını, yapraklarını ve dallarını sık sık gözlemleyebilir, seçtiği ağacın ismini ve özelliklerini anlatan bir araştırma yapabilir. Küçük yaş grubundaki öğrencilerle örüntü çalışmaları yapmak için doğadan destek alınabilir. Deniz kabuğu, yaprak ya da dal gibi farklı dokulara sahip nesnelerle örüntü çalışmaları yapılabilir. Ailece doğa yürüyüşleri ya da bisiklete binmek, top oynamak gibi ortak spor etkinlikleri yapılabilir.

Aynı zamanda çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek adına bu yürüyüşler sırasında hayvanlara yemek verebilirsiniz. Çocuklarınızla birlikte kendi 'sıfır atık' yiyeceklerinizi oluşturabilir ve sulak alanların temiz tutulması gerektiğine dikkat çekerek deniz, göl, nehir gibi alanlarda geri dönüşümsel çöp toplama etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Tatildeyken evdeki bitkilerin yine evdeki malzemelerle planlı sulanmasına yönelik pratik çözümler oluşturmalarını ve iklim değişikliğini vurgulayarak klima kullanımının azaltılmasına yönelik önlemler almalarını teşvik edebilirsiniz."

"Yaz tatilleri kitap okumak ve okumayanların da bu alışkanlığı kazanması için en ideal zamandır"

Ergez, beyin ve vücut sağlığı için temiz havada yürüyüşler yapmak, bir bank ya da ağaç altında, güvenli olduğu kontrol edilen bir alanda gözleri kapatarak tabiatın sesinin dikkatlice dinlenmesini tavsiye etti.

Beynin sesleri algıladığını ve nöronlar sayesinde anlamlandırdığını belirten Ergez, şu tavsiyeleri verdi:

"Yaz tatilleri kitap okumak ve okumayanların da bu alışkanlığı kazanması için en ideal zamandır. Kitap okumanın okula başarısına olan olumlu etkilerini de düşünürsek önümüzdeki iki aylık süreçte tüm yaş gruplarına bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Büyük yaş grupları ise kendi kısa hikayelerini yazabilir. Spor, çocuğunuzun sağlığına yapacağı olumlu katkıların yanı sıra, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirir, zihinsel gelişim üzerinde olumlu katkılar sağlar. Çocuğunuzun yaşı ve ilgi alanına göre seçeceği spor dalına yönlendirebilirsiniz. Çocuğunuzu teknolojiden ne tamamen uzak tutun ne de sınırsız erişim sağlayın.

İhtiyaç dışı ve kontrolsüz kullanım teknoloji bağımlılığına sebep olabiliyor. Bu nedenle çocukların okul döneminde bu cihazlardan yoksun bırakılıp, tatilde sınırsız kullanımına izin verilmesi yerine kontrollü kullanım sağlanması gerekir. Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine özellikle gelecek yıl lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler kendilerine uygun bir ders planı hazırlayabilir. Bu planda ders tekrarları, test çözme ve eksik konular yer alabilir. Öğrenciler gelecekte seçmeyi hedefledikleri meslek ile ilgili araştırmalar yaparak beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik gelecek planlarını yazabilirler. Öz değerlendirme yapabilirler."