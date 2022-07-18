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Tatilcilerin tercihi Kütahya Ilıca Harlek Termal Otel oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatilcilerin tercihi Kütahya Ilıca Harlek Termal Otel oldu

Türkiye'nin önemli termal turizm noktalarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki Harlek Termal Otel'de, 9 günlük bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nin önemli termal turizm noktalarından biri olan, yerli ve yabancı turistlerin yoğun rağbet gösterdiği Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları bölgesindeki Harlek Termal Otel'de, 9 günlük bayram tatili boyunca doluluk oranının yüzde yüz seviyesine ulaştığı belirtildi.

Bayram tatilinde doğa, tarih ve şifalı termal sular ile iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Kütahya Ilıca'ya akın etti.

Harlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, Kurban Bayramı tatili ile aylardır özlenen kalabalığa ulaşıldığını ifade etti.

Umur, Ilıca'nın termal suyunun kalitesinin asırlardan bu yana bilindiği ve her dönem 'şifalı' olarak anıldığını hatırlattı.

9 günlük bayram tatilinde bölgenin hak ettiği ilgiye ulaştığını belirten Umur, "Otelimiz bayram tatili boyunca doluluk oranı olarak yüzde yüz seviyesindeydi. Bilindiği gibi, Ilıca ve otelimiz doğa ile iç içe. Şifalı suları ve doğası Ilıca insanların tercih sebebi oluyor. Tatil boyunca müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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