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Tatilcilerin dönüş kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Tatilcilerin dönüş kuyruğu

5 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerine gelen vatandaşlar, dönüye Menteşe ilçesi girişindeki İzmir-Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerine gelen vatandaşlar, dönüye Menteşe ilçesi girişindeki İzmir- Denizli yol ayrımında uzun kuyruklar oluşturdu.

Geçen yıllarda dini bayram tatillerinde yaşanan yoğunluğun yaşanmadığı Muğla bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinin 5 gün sürmesi yoğunluğun azalmasına neden oldu.

Cuma akşamı araçları ile yola çıkan vatandaşlar Cumartesi-Çarşamba 5 gün tatil yaptı. Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum dışında Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman ve Fethiye gibi ilçelerinde tatillerini yapan vatandaşlar Ankara ve İzmir-İstanbul dönüşünün teke geçiş noktası Menteşe'de yoğunluğa sebep oldu.

Akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Devrant rampası inişinde Denizli-Ankara istikametine seyredecek araçlar ile İzmir-İstanbul istikametine seyredecek araçlar kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, Marmaris, Denizli, Muğla, Yerel, Haberler

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