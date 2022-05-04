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Tatilciler dönüş yolunda

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

KOCAELİ (İHA) - Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşımda ise aksamalar yaşanmıyor. Bazı sürücüler de Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor.

Tedbir alan polis, jandarma ve Karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı, TEM Otoyolu, Kocaeli, Genel, Yerel, Haberler

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