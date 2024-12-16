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Tatil Planları Yapanlara Uyarı: Sahte İlanlara Dikkat!

Tatil Planları Yapanlara Uyarı: Sahte İlanlara Dikkat!
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Aydın Anemon Otel Müdürü Duygu Kurtuluş, yeni yıl tatili için otel arayan vatandaşları sahte tatil ilanlarına karşı uyardı ve güvenilir rezervasyon yapmanın önemini vurguladı.

Yeni yıla az bir süre kala birçok vatandaş tatil planları yaparken Aydın Anemon Otel Müdürü Duygu Kurtuluş sahte tatil ilanlarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Yeni yıl tatilini turizm bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otel arayışlarına başlarken Aydın Anemon Otel Müdürü Duygu Kurtuluş, sahte ilanlara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yılbaşı döneminde artan sahte ilanların tatilciler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Kurtuluş; "Sahte rezervasyonlar mağduriyet oluşturuyor" dedi.

Tatil yapmak isteyen kişilerin tanımadığı ve güvenmediği kişi ve kuruluşlardan tatil ve konaklama rezervasyonu yaptırırken dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kurtuluş, "Sosyal medya ve internet platformlarında cazip fiyatlarla sunulan sahte ilanların mağduriyetleri artırdığını gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın güvenilir platformlar ve resmi siteler üzerinden rezervasyon yapmaları çok önemli" dedi.

Tatilcilerin dolandırıcılık mağduru olmaması için bazı hususları dikkat etmesi gerektiğini de belirten Aydın Anemon Otel Müdürü Duygu Kurtuluş, "Tatil için rezervasyon yaparken resmi web sitelerini kullanın, rezervasyon yapmadan önce otelin resmi web sitesinden bilgi alın. Rezervasyon yapacağınız oteli veya restoranı arayarak doğrulama yapın. Fiyatları karşılaştırın ve piyasa ortalamasının çok altındaki fiyat tekliflerine şüpheyle yaklaşın. Güvenli ödeme yöntemleri kullanın. Tanımadığınız kişilere veya hesaplara para göndermekten kaçının. Yorum ve şikayetleri inceleyin" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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