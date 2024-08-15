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Taşova Kaymakamı İmran Demirel, Kapalı Pazar Yerinde Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

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Amasya'nın Taşova ilçesinde görevine başlayan Kaymakam İmran Demirel, kapalı pazar yerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Demirel, Taşova halkının en iyi hizmeti hak ettiğini belirtti.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki görevine başlayan Kaymakam İmran Demirel, ilk ziyaretini kapalı pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlara gerçekleştirdi. Demirel, "Taşova halkı hizmetlerin en iyisini ve en güzelini hak ediyor" dedi.

Taşova Kaymakamı İmran Demirel, kapalı pazar yerindeki tezgahları gezerek vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, talep ve önerilerini dinledi. Çiftçinin alınteri ürünlerinin satıldığı sebze-meyve bölümünü gezen Kaymakam Demirel, "Taşova halkı hizmetlerin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Biz de bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Halkımız bize gelmeden, onlara biz gidiyoruz. İsteklerini yerinde dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaymakamı Demirel'e, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ve Zabıta Komiseri Ahmet Kaya eşlik etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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