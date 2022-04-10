Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı - Haberler

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Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 Nisan Polis Günü düzenlenen törenle kutlandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde 10 Nisan Polis Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünün gururunu yaşadıklarını belirten İlçe Emniyet Müdür Vekili  Serhat Temiz, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene teşkilatın çeşitli birimlerinden personeller katıldı. - AMASYA

Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Taşova'da 10 Nisan Polis Günü kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Taşova, Nisan, Polis, Yerel, Haberler

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