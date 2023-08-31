Tasmasıyla dolaşan kedi şehrin her yerini geziyor

Eskişehir'de sahibinin tasmayla gezdirdiği 'lokum' isimli kedi, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Almanya'dan Eskişehir'e tatil için gelen Simar Gezer, yolda gördüğü yavru bir kedinin peşinden gelmesi üzerine onun için üzülüp, sahiplendi. 'Lokum' ismini verdiği kedisine tasma takarak, yanından bir an bile ayırmayan Gezer, tatili bittikten sonra birlikte Almaya'ya gideceklerini söyledi. Kedilerin tasmayla gezdirilmesinin çok yaygın olmadığını, bu sebeple görenlerin şaşırıp, ilgi gösterdiğini ifade eden Gezer, "Lokum'u sokakta bulduk ve yanımıza aldık. Kısa bir süredir benimle. Peşimizi bırakmıyordu, sokakta bırakmaya kıyamadık ve yanımıza aldık. Almanya'ya dönerken onu da yanımda götüreceğim. Tasmaya alışma sürecinde ama şimdilik iyi gidiyor, birlikte her yeri geziyoruz. bizi bu şekilde gören vatandaşlar şaşırıyor çünkü pek sık görülen bir durum değil" dedi. - ESKİŞEHİR