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Taşköprülü umrecilerden depremzedelere 41 bin TL yardım

Yerel Haberler

Taşköprülü umrecilerden depremzedelere 41 bin TL yardım

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde umre görevini yapmaya giden umreciler, aralarında topladıkları 41 bin TL'ye deprem bölgesine gönderdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde umre görevini yapmaya giden umreciler, aralarında topladıkları 41 bin TL'ye deprem bölgesine gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından depremzedelerin yaralarının sarılması için yardımlarda sürüyor.

Bu çerçevede Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kutsal topraklara 25 günlük umre vazifesi için giden Taşköprülü umreciler, Kabe-i Muazzama da dua ettikten sonra depremde vefat eden vatandaşlar içinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Ardından Taşköprülü umre kafilesi, depremzedeleri ulaştırılmak üzere aralarında para topladı. Toplanan 41 bin TL para, depremzedelere verilmek üzere bölgeye gönderildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kastamonu Elbistan Yerel Haberler

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