Taşköprü Yağlı Güreşleri yağış uyarısı dolayısıyla ertelendi - Haberler

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Taşköprü Yağlı Güreşleri yağış uyarısı dolayısıyla ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Taşköprü Yağlı Güreşleri yağış uyarısı dolayısıyla ertelendi

Altın Kiraz Festivali çerçevesinde yapılması planlanan Taşköprü Yağlı Güreşleri, meteorolojinin yoğun yağış uyarıları sonrasında ertelendi.

Altın Kiraz Festivali çerçevesinde yapılması planlanan Taşköprü Yağlı Güreşleri, meteorolojinin yoğun yağış uyarıları sonrasında ertelendi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 48'incisi düzenlenecek Altın Kiraz Festivali çerçevesinde yapılacak olan Taşköprü Yağlı Güreşleri, yağmur dolayısıyla ertelendi. Meteorolojiden gelen uyarılar ve hem cumartesi hem de pazar günü sağanak yağış dolayısıyla bu kararın alındığı belirtildi.

İptal edilen güreşlerin, federasyonla yapılacak görüşme sonrasında ileri bir tarihte yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca festival çerçevesinde 11 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan çocuk şenliği, mehteran konseri ve açık hava sinema etkinliği de yağmur dolayısıyla iptal edildi.

Yağışların cumartesi ve pazar günü etkili olmasının beklenmesi sebebiyle 10 Haziran Cuma Günü saat 21.00'de Yarımca Sahili'nde yapılacak Oğuzhan Koç konseri ise iptal edilmedi. Kiraz Festivali çerçevesinde saat 17.00'de kortej yürüyüşü yapılacak, ardından konser alanına geçilecek. - KOCAELİ

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