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Taşköprü Sarımsağı Ekimine Oruçlu Kadınlar Devam Ediyor

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte sarımsak ekimine yeniden başlandı. Ramazan ayında oruç tutan kadınlar, tarlalarda sarımsakları dikerek üretime katkıda bulunuyor.

Kastamonu'da üç haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuk hava ekimine ara verilen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, tekrar toprakla buluşturulmaya başlandı. Oruçlu şekilde tarlalara giden kadınlar, sarımsakların dikimini yapıyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde her yıl Şubat ayının sonunda toprakla buluşturulan Taşköprü sarımsağının ekimine, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle yaklaşık 20 gün erken başlamıştı. 2 haftalık kar yağışının etkisi altına giren Kastamonu'da, kar ve soğuk hava sebebiyle Taşköprü sarımsağının ekimine ara verilmek zorunda kaldı. Hava sıcaklıklarının normale dönmesinin ardından Taşköprü sarımsağının ekimine yeniden başlanıldı. Ramazan ayında oruçlu bir şekilde tarlalara gelen kadınlar, Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturuyor.

Bölge halkının "beyaz altın" olarak nitelendirdiği ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescillenen Taşköprü sarımsağı, ilçede 25 bin dönüm araziye ekiliyor ve yaklaşık 4 bin ailenin geçimini sağlıyor.

"Havalar düzelince tekrar sarımsak ekimine başladık"

Taşköprü'nün Çetmi köyünde sarımsak ekiminde çalışan ve günlükçü başkanlığı yapan Aliye Güllü, "Bu yıl havaların kurak gitmesinden ötürü sarımsak ekimine erken başlamıştık. 25 Ocak'tan itibaren sarımsağı toprakla buluşturmaya başlamıştık. Fakat Şubat ayı içinde hava şartları kötüleşince sarımsak ekimine ara vermiştik. Havalar düzelince tekrar sarımsak ekimine başladık. Bizler de tarlalarda günlükçü olarak çalışıyoruz" dedi.

"Oruçluyuz ama çalışırken bizleri zorlamıyor"

Taşköprü sarımsağı ekiminde günlükçü olarak çalışan Hacer Topçu ise "Günlük tarlalara gelip sarımsak dikiyoruz. Hem tarla sahiplerine yardımcı oluyoruz hem de çalışıyoruz. Kar yağdı, sonra yine başladık. Kar ve yağmur yağdığı için biraz ara vermiştik. Şimdi yine tekrar başladık, sarımsakları dikiyoruz. Ramazan ayında, kar, yağmur ve çamur demiyoruz, sarımsakları dikiyoruz. Oruçluyuz ama çalışırken bizleri zorlamıyor. Alışkınız, çünkü çocukluktan itibaren sarımsak tarlalarında çalışıyoruz. Alışkınız, havalar iyi olduğu zaman tarlalara günlükçü olarak gelip sarımsakları dikiyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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