Taşköprü'de sağanak yağış: Yollar zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taşköprü'de sağanak yağış: Yollar zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Taşköprü'de sağanak yağış: Yollar zarar gördü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle köy yollarında ve içme suyu hatlarında hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebiyle köy yollarında ve içme suyu hatlarında hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Koçanlı köyünde menfezler tıkanırken bazı yollar ve içme suyu hattında hasar meydana geldi. Koçanlı köyü, Kadı, Alibeykıran, Güneykalınkese, Zeybent, Taşçılar, Sarıoğlu Güneyli ve Soğanlı bölgelerinde yollar ve içme suyu hattında oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi.

AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hüsnü Yılmaz, gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, "Koçanlı ve diğer köylerde muhtarlarımızla beraber gerekli incelemeleri yaptık. İlçe Özel İdaresini konu ile ilgili bilgilendirdik. Sorunun en kısa sürede çözülmesi için girişimlerde bulunduk" dedi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu Taşköprü Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title