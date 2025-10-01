Haberler

Taşımalı Eğitim ve Yol Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı taşımalı eğitim ve yol güvenliği ile ilgili toplantı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya emniyet ve jandarma personelleri katıldı.

2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı taşımalı eğitim ve yol güvenliği toplantısı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete Coşkun başkanlığında Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, bilgilendirme eğitimlerini vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve servis şoförleri katıldı. Toplantıda, tespit edilen aksaklıkların giderilmesi, öğrencilerimizin daha sağlıklı ve güvenli şekilde taşınması, okul servis araçları yönetmeliğine uyulması, servis araçlarında bulundurulması gereken evraklar, servis araç şoför ve rehber personellerinin uyması gereken kurallar konusunda bilgi verildi.

İlçe Şube Müdürü ile Emniyet ve Jandarma görevlilerinin sunumlarıyla gerçekleşen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde okullarına ulaşmaları için tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
