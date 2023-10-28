Taşbaşı çarşısı esnafı her yeri al kırmızı bayrakla donattı

Eskişehir'de Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel kutlamalarına hazırlık yapan Taşbaşı esnafı, dükkanlarını bayraklarla donattı.

Cumhuriyet Bayramı'na 1 gün kala tüm Eskişehir'de kutlamalar için hazırlıklar yapılırken, Taşbaşı Çarşısı esnafı da ay yıldızlı bayraklarla ve Atatürk fotoğrafları ile dükkanlarını süsledi. Özel günlerin hepsinde büyük bir özen gösteren Taşbaşı Çarşısı esnafı, bu sefer de Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılında bayraklarını astılar. Hiçbir özel günün Eskişehir'de kutlanmadan geçilmediğini belirten Taşbaşı esnafı, çarşıda böyle bir görüntünün oluşmasından gururlu ve mutlu olduklarını dile getirdi. Eskişehir'de büyük coşkunun hazırlıkları devam ederken, çarşı esnafı 29 Ekim'i heyecanla beklediklerini belirtti. - ESKİŞEHİR