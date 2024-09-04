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Tasarruf tedbirleri eğitimi olumsuz etkiliyor

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Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Eskişehir Şube kurucusu Faik Alkan, tasarruf tedbirlerinin eğitimi olumsuz etkilediğini ve okullarda donanım sorunu olduğunu belirterek 'İdarecilerimiz sıraları bulabilmek için ikinci el piyasasına yöneldiler. Oradan sıra tedarik etmeye başladılar' dedi.

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği Eskişehir Şube kurucusu Faik Alkan, tasarruf tedbirlerinin eğitimi olumsuz etkilediğini ve okullarda donanım sorunu olduğunu belirterek "İdarecilerimiz sıraları bulabilmek için ikinci el piyasasına yöneldiler. Oradan sıra tedarik etmeye başladılar" dedi.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube kurucusu öğretmen Faik Alkan, tasarruf tedbirlerinin eğitim sektörünü olumsuz etkilediğini söyledi. Alkan, okul idarecilerinin ikinci el piyasasına yöneldiğini ve okul sıralarını ikinci el aldığını ifade etti.

"Okul idarecileri ikinci ele yöneldi"

Okullarda donanım sorunu olduğunu belirten Alkan, şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekten bizim ülkemizde şu anda eğitimde yaşadığımız en temel sıkıntılardan bir tanesi bu tasarruf tedbirlerinin yarattığı sonuçlar. Bunları veliler olarak ve aynı zamanda eğitim çalışanları olarak birinci derecede hissetmeye başladık. Örneğin birçok yeni açılacak okulumuzda veya nakil olacak okullarımızda şu anda temel sorunlardan bir tanesi donanım sorunu. Hatta biraz ironi olacak ama idarecilerimiz sıraları bulabilmek için ikinci el piyasasına yöneldiler. Oradan sıra tedarik etmeye başladılar. Gerçekten çok büyük bir sorun. Belki de bizi, Eskişehir'i en çok ilgilendiren konulardan bir tanesi zaten tam gün eğitim yapan okullarımız çok az. Özellerdeki fiyatlar gerçekten çok yüksek.

"Tasarruf tedbirleri eğitimi vuracak"

Velilerin en çok tercih ettiği okullardan bir tanesi olan Milli İrade İlkokulu'nda bugünlerde yaşıyoruz. Velilerimizden çok sık telefonlar almaya başladık çünkü orası çalışan anne babalar için önemli bir yerdi. Çocuklarını sabah 9'da bırakıyorlardı, akşam 17'de alıyorlardı. Öğretmen arkadaşlarımız da mesai saatlerinde ders verdikten sonra çocuklar bu halk eğitimden gelen öğretmenlere emanet ediliyordu. Sistem bir şekilde yürüyordu. Fakat tasarruf tedbirleri kapsamında artık halk eğitimden buraya eğitmen kaydırılması mümkün olmayacak. Dolayısıyla veliler de öğrencilerini erken almakla karşı karşıya. Çünkü öğretmenlerin en fazla maksimum öğlen araları, teneffüsleri en üst seviyede artırsa bile okul idaresi, öğretmenin 16: 00'da okuldan ayrılması gerekiyor. Velilerimiz bu duruma isyan ediyorlar. Biz ÖVDER olarak başından itibaren şunu söylüyoruz: Eğitimde tasarruf olmaz. Çünkü gerçekten Eskişehir eğitim ortamı olsun Türkiye'de temel sorunlar var ve bütün her şey, okulların bütün giderleri veliler tarafından karşılanıyor. Velilerin sesini dinlemek lazım. Buna bir çözüm bulmak lazım. Bu iş sadece öğretmenleri okulda tutarak çözülecek sorun değil. Tam gün okul sayısını artırmak lazım. Böyle imkanı olan okullar varsa bunları da açıkçası korumak gerekiyor. Ama bizim anladığımız şu net olarak; bu tasarruf tedbirleri eğitimi vuracak gibi gözüküyor."

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Güncel Eğitim Yerel

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