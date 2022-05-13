ERZİNCAN (İHA) - Taş toplama makinasıyla ekilemeyen topraklar üretime kazandırılacak

ERZİNCAN - Erzincan çiftçisine kazandırılan 2 adet taş toplama makinası ile taşlar nedeniyle ekilemeyen topraklar ekilerek üretime katkı sağlanacak.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının birlikte yürüttüğü "Erzincan Tarım Makinaları Parkı Projesi" çerçevesinde DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan destekle, 2 adet taş toplama makinası hizmet vermeye başladı. Ekilemeyen tarım arazilerinin taşlardan temizlenip verimli bir hale getirilerek üretime kazandırılması amaçlanan projede çiftiler ekilen arazilerde de tarım araçlarının taşlardan dolayı zarar gördüğünü belirterek yapılan hizmetten memnun olduklarını dile getirdi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ise Tatlısu köyünde atıl ve taşlı olan bir tarlada makinanın testini gerçekleştirilen yaptığı konuşmada amaçlarının üretime katkı sağlamak olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizden gelen istek üzerine, özellikle Ziraat Odası'nın da İl Müdürlüğümüze başvurmasıyla birlikte ilimizde taş toplama makinası ihtiyacını tespit ettik. Ziraat Odası ile birlikte Tarım İl Müdürlüğü olarak projemizi Erzurum DAP İdaresi'ne sunduk. Projenin büyük bir kısmı DAP İdaresi tarafından karşılanarak 2 tane taş toplama makinesi ilimize tahsis edildi. Eksik kalan parayı da Bakanlığımız Strateji ve Araştırma Başkanlığı tarafından sağlanarak çiftçilerimizin hizmetine sunmak için buradayız. Burada ki amacımız, taşların yoğun olduğu tarlalarda çalışma yapmak. Tarıma el verişsiz olan tarlaları tarıma kazandırmak için bu makinayla taşları toplayarak tarım yapılmasını kolaylaştırmak. Bu amaçla makinamızı deneyeceğiz. Tatlısu köyündeyiz, burada 30 dekar çilek ekecek bir vatandaşımızın atıl duran taşlı tarlasını temizleyerek inşallah üretime kazandıracağız" diye konuştu.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise alınan makinaların çiftçi için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "DAP Bölge İdaresi'ne yapmış olduğumuz proje çerçevesinde 2 adet taş Toplama makinasının teslimini aldık. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Düzenlenen programa, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, şube müdürleri, Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ve üretici çiftçiler katıldı.