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Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı

Yerel Haberler

Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.

Modern Evler Mahallesi'nde yer alan taş ocağının araç kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin korkunç sarsıntısı ve sesi ürpertiyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İskenderun Tragger Hatay Yerel Haberler

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