Taş ocağının araç kamerasından ürperten deprem anı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem taş ocağının araç kamerasına yansıdı.
Modern Evler Mahallesi'nde yer alan taş ocağının araç kamerasına yansıyan görüntülerde, depremin korkunç sarsıntısı ve sesi ürpertiyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel