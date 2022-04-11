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Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
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Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı Sinop'ta bir kişi, dükkanın önünde tartıştığı motokuryeyi bacağından bıçakladı.

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

SİNOP - Sinop'ta bir kişi, dükkanın önünde tartıştığı motokuryeyi bacağından bıçakladı. Hızla koşmaya başlayan şahıs, uzaklaşamadan yakalandı.

Olay, saat 20.50'de Sinop Kaleyazısı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir çiğköfteci dükkanında motokuryelik yapan O.K., servisten dükkana geldiği sırada motosikletinin yanına gelen G.A. ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümeden kurye arkasını dönüp dükkana girmek istediği sırada G.A., cebinden çıkardığı bıçakla O.K.'yi bacağından yaraladı. Ardından koşarak kaçmaya başlayan G.A., yaklaşık 100 metre ileride çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kurye tedavi altına alınırken, G.A. ise Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı.

Yaşanan tartışma ve sonrasında bıçaklanma, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

Tartıştığı kuryeyi bacağından böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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