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Tartışma Kanlı Bitti: Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

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Denizli'de iki sevgili arasında çıkan tartışma sonrasında kadın, öfkesine kapılarak erkek arkadaşını bıçakla yaraladı. Olay, Mert T.'nin göğsünden yaralanmasıyla sonuçlandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, kadın şüpheliyi gözaltına aldı.

Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

DENİZLİ - Denizli'de aralarında tartışma çıkan iki sevgilinin kavgası kanlı bitti. Öfkesine yenik düşen kadın, erkek arkadaşını göğsünden bıçakla yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sarayalar Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre Mert T., kız arkadaşı Rabia O.'nun yaşadığı apart dairesine gitti. Burada ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Öfkesine yenik düşen Rabia O., önce Mert T.'nin bir arkadaşını arayarak yanlarına gelerek Mert T.'yi götürmesini istedi. Daha sonra hararetlenen tartışma sonucunda Rabia O., eline aldığı bıçakla Mert T.'yi göğsünde yaraladı. Binadan çıkan Mert T., çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri göğsünden hafif yaralanan Mert T.'yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri ise Rabia O.'yu gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartışma Kanlı Bitti: Kadın, Erkek Arkadaşını Bıçakla Yaraladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - Yerel
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