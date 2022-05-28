Tarsuslu Gaziler, Kars Sarıkamış'ı Ziyaret Etti - Haberler

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Tarsuslu Gaziler, Kars Sarıkamış'ı Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Tarsuslu Gaziler, Kars Sarıkamış'ı Ziyaret Etti

Tarsus Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi Üyeleri ile Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyeleri için Kars Sarıkamış gezisi organize etti. Sarıkamış şehitlerini anarak gezilerini tamamlayan kafileyi Tarsus'ta Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, karşıladı.

Tarsus Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tarsus Şubesi Üyeleri ile Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Tarsus Şubesi üyeleri için Kars Sarıkamış gezisi organize etti. Sarıkamış şehitlerini anarak gezilerini tamamlayan kafileyi Tarsus'ta Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, karşıladı.

Program kapsamında, Tarsuslu gaziler yol güzergahında bulunan Doğu Anadolu illerini ziyaret etmenin yanı sıra tarihi yerleri görme imkanı buldu. Yaklaşık 200 kişilik gazi grubu, ilk olarak Kars Kalesi önünde bulunan bedesteni gezdi. Kars Müzesi'ni de gezen gaziler burada Selçuklu döneminden kalan eserleri inceledi. Ardından Ermenistan sınırında bulunan Ani Harabeleri ziyaret edildi. Son olarak Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret eden gaziler, en son Kars yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geziyi tamamlayarak Tarsus'a dönen ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından çiçekler ile karşılanan gaziler duygulu anlar yaşadı. Gaziler böylesi anlamlı bir geziden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, organizasyonda emeği geçen Tarsus Belediyesi ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür etti.

ANKA / Yerel

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