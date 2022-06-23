Tarsus'ta Kurbanlık Fiyatları, Satış ve Kesim Yerleri Belirlendi

Tarsus Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıkların satış ve kesim yerlerini duyurdu.

Bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek Kurban Bayramı öncesinde T.C. Tarsus Kasaplar Odası Kurbanlık Fiyat Belirleme Komisyonu tarafından küçükbaş keçi kilogram fiyatı 68 TL, küçükbaş koyun kilogram fiyatı 68 TL, büyükbaş kurbanlık kilogram fiyatı 65 TL olarak belirlendi. Tarsus Belediyesi de tespit edilen kurbanlık satış yerleri ile kesim yerlerini açıkladı.

KURBANLIK SATIŞ YERLERİ

Tarsus'taki kurbanlık satış yerleri; Hürriyet Mahallesi (Aydoğanlar Shell Petrol yanı), Ergenekon Mahallesi Gazipaşa Bulvarı otoban ışıklar off road alanı üstü, Gazipaşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı ile Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kesişim noktasındaki boş alan, 82 Evler Mahallesi İbni Sina Bulvarı Kuvayi Milliye Parkı arkasındaki boş alan ve Belediye Mezbahanesi içi olarak belirlendi.

KURBAN KESİM YERLERİ

Kurban kesim yerleri ise Yunus Emre Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı 26/A Tarsus, Bağlar Mahallesi itfaiye yanı kapalı pazar yeri, Şehit İshak Mahallesi Turkuaz semt pazarı, 82 Evler Mahallesi kapalı semt pazarı, Gülek Mahallesi ve Yenice Mahallesi mezarlık yolu olarak duyuruldu.

ANKA / Yerel