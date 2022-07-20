Tarsus Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Devam Ediyor

Tarsus Belediyesi, Bağlar ve Gaziler Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına başladı. Belediye Meclis Salonu'nda yaşama geçirilecek dönüşüm çalışmalarına ilişkin hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarsus'ta çarpık kentleşmeye ve atıl alanlara yönelik çözüm üretme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İsmetpaşa Mahallesi'nin ardından Bağlar ve Gaziler Mahallelerinde de 1. Etap uygulama alanı dönüşüm planı başlatıldı. Belediye'nin meclis salonunda 30 bin 606 metrekarelik alanda 1. Etap uygulama sahası içerisinde yaşama geçirilecek çalışmalara ilişkin hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı yürütüldü.

Toplantıda; 'Kentsel Dönüşüm ve Gelişim' projesiyle ilgili merak edilen konularda Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve yetkililerce hazırlanan sunum eşliğinde bilgi verildi, sorular cevaplandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"Bu projemizde amacımız elden edilecek karı halka dağıtmak, bu yüzden belediyemiz olarak çalışmayı yürütüyoruz. Biz vatandaşlarımızın lehine olacak çalışma ne ise onu yapma gayretindeyiz. Bir kentte rantı halk yaratır, rantı da halka eşit dağıtmak gerekir. Kentimizin kalitesini yükseltecek kentsel dönüşüm çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

Sağlıklı bir kent inşa etme yolunda İsmetpaşa Mahallemizin ardından Bağlar ve Gaziler Mahallemizin 1. Etap dönüşüm çalışmalarına başladık. Mahallemiz değerlenecek ve bir marka haline gelecek, sağlıklı insan ancak sağlıklı bir kentte olur. Bu anlamda Bağlar ve Gaziler Mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projemizin halkımıza ve kentimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

ANKA / Yerel