Tarsus'ta Göçmen ve Ev Sahibi Kadınlara Eğitim Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle, Tarsus'a bağlı Atgirmez Mahallesi'nde yaşayan göçmen ve ev sahibi kadınlara, 'Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet', 'Kadın Üreme Sağlığı' ve 'İlişkilerde Güvenlik' konulu eğitim düzenlendi. Eğitimle birlikte çocuklar için de etkinlikler gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle, Tarsus'a bağlı Atgirmez Mahallesi'nde yaşayan göçmen ve ev sahibi kadınlara, 'Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet', 'Kadın Üreme Sağlığı' ve 'İlişkilerde Güvenlik' konulu eğitim düzenlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Uyum Merkezi'nin de katkılarıyla yapılan sunumda, göçmen topluluğu ve ev sahibi vatandaşların sosyal uyumunu güçlendirmek için Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde yapılan eğitime 100 kadın katıldı. Eğitimle eş zamanlı olarak, çocuklarla kesme-yapıştırma-boyama ve puzzle çalışması yapıldı.

KADINLARA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL UYUM AMAÇLI ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu ve Okul Öncesi Öğretmeni Ela Canbolat, eğitimin uzman kişiler tarafından yapıldığını kaydetti. Canbolat, "Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte, Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde kadınlara ve çocuklara yönelik sosyal uyum amaçlı çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu etkinliklere kadınlar gelen misafirlerle birlikte katılırken, çocuklar ayrı bir ortamda birbirinden farklı sanatsal etkinlikler gerçekleştirdiler" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Uyum Merkezi'nde görev yapan Sosyolog Nazire Büyükgürses ise, "Bugün IOM'in desteğiyle birlikte, alanında uzman kişilerin eğitim verdiği; Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Kadın Üreme Sağlığı, İlişkilerde Güvenlik konulu farkındalık oturumları yapıldı. Etkinliğe gelen kadınlar bilinçlendirildi" sözlerine yer verdi.

KADINLAR, VERİLEN EĞİTİMDEN MEMNUN KALDILAR

Hem çocuklar için hem de kendileri için verimli zaman geçirdiklerini söyleyen Atgirmez Mahallesi sakinlerinden Nafiye Tanrıverdi, etkinlik sayesinde şiddete karşı bilinçlendiklerini vurguladı. Tanrıverdi, "Kadın sağlığıyla ilgili önemli bilgiler de öğrendik, eğitimcilere çok teşekkür ederiz" dedi.

Değişik konularda sürekli eğitim aldıklarını ve bu eğitimlerin çok yararlı olduğunu vurgulayan Ferda Kemçi ise, "Şiddet olan bir yerde kimse sessiz kalmayacak. Bütün kadınlar dirensinler, konuşsunlar, çekinmesinler. Aile planlaması ve meme kanserine karşı nasıl korunacağımız konusunda da bilgi verildi" ifadelerine yer verdi.