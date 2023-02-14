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Tarsus'ta fahiş fiyat artışlarına denetim

Yerel Haberler

Tarsus'ta fahiş fiyat artışlarına denetim

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Kahramanmaraş depremlerinin ardından ortaya çıkan fahiş fiyat artışları nedeniyle Tarsus'un birçok noktasında ekipler halinde denetimlerine başladı.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Kahramanmaraş depremlerinin ardından ortaya çıkan fahiş fiyat artışları nedeniyle Tarsus'un birçok noktasında ekipler halinde denetimlerine başladı. Ekipler, bazı işletmeleri yüksek fiyat uygulamaları nedeniyle uyarırken, menşei belli olmayan 73 kilogram sucuğa da el konularak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile birlikte deprem sürecinde fahiş fiyat artışı ile fırsatçılık yapan, hijyen şartlarına uymayan işletmelere karşı ciddi bir mücadele başlattı. İşletmelerde denetimlerini sürdüren ekipler, kent genelinde sıkı bir denetim atağı gerçekleştirdi.

Denetimler devam edecek

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen depremler sonrası vatandaşlarımızın bütçesi, sağlığı ve güvenliği için fırsatçılık yapan işletmelere karşı fahiş fiyat denetimlerimiz devam ediyor. Yaptığımız denetimlerde özellikle deprem sürecinde halkımızın sıklıkla ihtiyaç duyduğu gıda ve kıyafet gibi ürün satışlarına yönelik birçok sektörde denetimler yapılmıştır. Depremzede vatandaşlarımızın ve deprem bölgesine yardım için giden vatandaşlarımızın şehirlerarası yolculuk yaptıkları esnada fahiş fiyat artışına karşı tesislerde de denetim gerçekleştirildi. Kentimiz genelinde yapılan denetimlerde 73 kilogram menşei belli olmayan sucuk ve 4 kilogram tarihi geçmiş yoğurt ele geçirilmiştir. Bunu yanı sıra fahiş fiyat veren işletmeler için de tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır" denildi.

Deprem sonrası fırsatçılara geçit vermemek üzere yapılan denetimlerde işletmelerde gıdalara yönelik hijyen kontrolleri de gerçekleştirilerek, ele geçirilen ürünler ekiplerce yapılacak tahliller sonrası imha edilecek. Ekipler bu süreçte denetimlere devam edileceğini ifade etti. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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