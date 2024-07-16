Tarsus'ta dere yatağına düşen sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde dere yatağına düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin durumu iyi olduğu belirlendi.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde dere yatağına düşen sokak köpeği itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Taşçılı Mahallesinden geçen ve içerisinde sazlıkların bulunduğu dere yatağına sokak köpeği düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı. Durumu iyi olduğu belirlenen köpek, serbest bırakılmasıyla koşarak bölgeden uzaklaştı.