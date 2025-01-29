Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Tarsus'ta Akondroplazi Hastası Ali Aras Hayatını Kaybetti

Tarsus'ta Akondroplazi Hastası Ali Aras Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde Akondroplazi rahatsızlığı olan 5 yaşındaki Ali Aras, akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak hayatını kaybetti. Ali'nin cenazesi, ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşlarıyla defnedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde halk arasında cücelik olan bilinen tıp dilinde Akondroplazi rahatsızlığı bulunan sosyal medyada 1 milyon 300 binden fazla takipçisi olan Ayşegül ve Alparslan Çelik çiftinin 5 yaşındaki çocukları Ali Aras, hayatını kaybetti. Aras'ın cenazesi bugün göz yaşları arasında toprağa verilirken, geriye 9 gün önce çekilen doğum gününden görüntüler kaldı.

2018 yılında sosyal medya aracılığıyla tanışıp evlenerek hayatlarını birleştiren Balıkesirli 39 yaşındaki Ayşegül ile Mersin Tarsuslu 41 yaşındaki Alparslan Çelik çifti hem aşklarını hem de hayallerini birlikte inşa etti. Akondroplazi (cücelik) tanısıyla hayatlarına devam eden çiftin 5 yıl önce 20 Ocak'ta Ali Aras ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Sosyal medyadan yaşamlarını anlatan videolar paylaşan çiftin 1 milyon 300 binden fazla takipçisi oldu. Çiftin çocuklarına da Akondroplazi tanısı konulurken, kronik akciğer yetmezliği de bulunduğu belirlendi. Defalarca hastalığı nedeniyle tedavi olup tekrar nükseden Ali Aras yine rahatsızlandı. 10 gün önce doğum gününü kutlayan Ali Aras, geçtiğimiz hafta içi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Aras dün akciğer yetmezliğine bağlı enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti.

"Son savaşıydı yenik düştü"

Bugün Ali Aras'ın naaşı hastaneden alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Burada ailesi, sevenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Ali Aras'ın naaşı, göz yaşı ve dualarla defin edildi.

Ali Arasın çok sevenin olduğunu belirten baba Alparslan Çelik," Ali Aras'ı herkes kendi evladı gibi bağrına bastı. Diyecek fazla bir şeyim yok. Yüreğim yanıyor. Cennet kapısında bizi bekliyor. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi. En son enfeksiyon vücudu kaplamış baş edemedi son savaşıydı yenik düştü"dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep
img

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
img

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ersoy ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Erdoğan milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.