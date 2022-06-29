Tarsus Su Parkı'na Yurttaşlardan Yoğun İlgi

Tarsus Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tarsus Su Park, yaz günlerinde serinlemek ve aynı zamanda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenmek isteyen Tarsuslu yurttaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tarsus Belediyesi'nin yurttaşlara yaz mevsiminde hizmete sunduğu, serinleyebilecekleri ve aynı zamanda alanında uzman yüzme eğitmenler tarafından yüzme öğrenebilecekleri sosyal alan olan Tarsus Su Parkı, yurttaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. 7'den 70'e her vatandaşa açık olan yüzme kurslarında Tarsuslular yüzme öğrenirken aynı zamanda sosyalleşme ve spor yapma imkanı buluyor. Düzenli aralıklarla Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Bakanlık tarafından analiz edilen havuz suları da gerekli hijyen testlerinden de tam not alarak ailelerin sorunu olan sağlıksız havuz sularına karşı tercih ediliyor. Tarsus Su Park, pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar karma, salı günü kadınlara, cumartesi ise ailelere hizmet veriyor. Çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği havuzlar sıcak yaz günlerinde vatandaşlara serinleme imkanı sunuyor.

HAVUZ GİRİŞLERİ 50 TL

Havuz giriş fiyatları 50 TL olarak belirlenirken, özel ve deneyimli eğitmenler eşliğinde devam eden yüzme kursları da cüzi miktarlar ile ebeveynlerin ilk durağı oluyor. Havuz, hafta içi 11: 30'dan akşam 16: 00'a kadar, hafta sonu ise saat 10: 00'dan 16: 00'a kadar kullanılabiliyor. Vatandaşlar detaylı tüm bilgileri 0324 622 25 65 numaralı telefondan öğrenebilirken, kaydolmak için de Tarsus Belediyesi nikah salonu yanında bulunan Tarsus Su Parkı'na şahsen başvuru yapabiliyor.

ANKA / Yerel