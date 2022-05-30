Tarsus Şehir Tiyatrosu İzmir'de - Haberler

Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Metropolis Tiyatro Festivali'ne "Ezop" oyunuyla katıldı. Usta oyuncular Salih Kalyon ve Zihni Göktay'ın ayakta alkışladığı oyun, İzmirlilerin beğenisini kazandı.

İzmir Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Metropolis Tiyatro Festivali'nin kapanış oyunu, Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun reji ve dramaturji çalışmalarının Nihat Çapar'ın Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Çapar'ın yaptığı Ezop adlı oyunu oldu. Metropolis antik kendinin amfi tiyatrosunda alanın tarihi yapısına uygun olarak sahnelenen Ezop, usta sanatçıların da katılımıyla seyirciler tarafından beğenilerek izlendi. Kostümleri, dekorları ve hikayesi ile Metropolis Amfi Tiyatrosu'na uygun olan Ezop İzmirli seyirciden tam not aldı. Usta oyuncular Salih Kalyon ve Zihni Göktay tarafından da ayakta alkışlanan oyun, seyircilere alanın tarihi yapısına uygun olan hikayesi ile duygulu anlar yaşattı.

"İYİ Kİ BU GÜZEL EZOP OYUNUNU BU TARİHİ YAPI İÇERİSİNDE BİZLERE SAHNELEDİNİZ"

Ezop oyunu ile büyülendiğini belirten Usta oyuncu Salih Kalyon, "Çok güzel bir Ezop oyunu seyrettik. Hepinizi yürekten kutluyoruz. Tarsus Belediye Başkanımıza ve bu güzel oyunu bizle buluşturmak için imkan verdiği kıymetli emekçilere, oyunculara sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bu güzel Ezop oyununu bu tarihi yapı içerisinde bizlere sahnelediniz. Bunu hiç unutmayacağız, bizim için çok güzel ve önemli bir geceydi. Herkese tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"TARSUS İL OLAMADI HALA AMA GÖNLÜMÜZDE BİR İLDEN ÇOK DAHA GÜZEL İŞLERİ VAR"

Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncularını kutlayan Zihni Göktay da şunları söyledi:

"Oynanması çok zor bir oyundur Ezop. Savunduğu fikirler, savunduğu güzellikler çok önemlidir. Umarım insanlarımıza ders olur. Antik Yunan ve Roma'da oynanan oyunların bu tarihi mekanda tekrar sahnelenmesi çok özel, bu sebeple Tarsus Şehir Tiyatrosu oyuncularına oyun seçiminden, düşünülmüş en ince detayına kadar teşekkür ediyor, sevgiyle selamlıyorum. Hepsi benim meslektaşlarım. Ben 64 yaşında Tarsus İdman Yurdu davetiyle Tarsus'a geldim. Tarsusluların yaptıkları o güzel humusları yedik. Tarsus'ta çok güzel anılarım var. Tarsus il olamadı hala ama gönlümüzde bir ilden çok daha güzel işleri var. Tarsus'a çok selam söylüyorum inşallah yeniden gelebiliriz" diye konuştu.

"SAHNEDEN SEYİRCİYE YANSIYAN ÇOK KEYİFLİ BİR ENERJİ GÖRÜYORUM"

Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı ve Festival Koordinatörü Metin Güler, "Tarsus Şehir Tiyatrosu'nu, ışıldayan ve gittiği her yere o ışığını taşıyan umut katan çok dinamik ve keyifli oyunlar ile belleğimizde çok kısa zamanda kaliteli bir yer kaplayacak bir tiyatro olarak görüyorum. Sahneden seyirciye yansıyan çok keyifli bir enerji görüyorum çok teşekkür ederim" diye konuştu.

ANKA / Yerel