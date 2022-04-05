Tarsus Emniyet Müdürü Fil, esnaflarla bir araya geldi

Tarsus İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Fil, Tarsus Polis Merkezi idaresinde bulunan Kızıl Murat Mahalle Muhtarı ve bölge esnaflarıyla bir araya geldi.

Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Fil, "Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın başta hırsızlık olayları olmak üzere can ve mal güvenliğinin tesis edilebilmesi, Tarsus'ta birlik ve beraberliğin sürdürülebilir olması, bu sebeple polis-halk ilişkisinin sadece vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar üzerine kurulmaması adına çalışmalarımıza, ziyaretlerimize var gücümüzle devam edeceğiz" dedi.

Buluşmada, esnafların, vatandaşların sıkıntıları ve önerileri dinlenirken, vatandaşlar ziyaretleri için Ebubekir Fil ve beraberindeki personele teşekkür ettiler. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel