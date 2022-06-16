Tarsus Belediyesi Zabıtası Son Bir Haftada Halk Sağlığına Zararlı 830 Kilogram Peynir Ele Geçirdi

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 447 kg zararlı bidon peynir ele geçirilen denetime bir yenisi daha eklendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri son bir haftada toplamda 830 kg ağırlığına ulaşan halk sağlığına zararlı bidon peynir ele geçirdi. Üretim izin belgesi olmayan peynirler Tarsus Belediyesi tarafından imha edildi.

Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri, Tarsus genelinde gıda üretimi ve satışı yapmaya yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşın daha hijyenik ve sağlık kurallarına uygun gıda tüketimini sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen denetimde halk sağlığına zararlı, içerisinde bol miktarda nişasta bulunan 447 kg bidon peynir ele geçirilmişti. Kent genelinde şikayetlerin artması üzerine harekete geçen ekipler toplamda 830 kg ağırlığında peynirleri halk sağlığına zararlı olması gerekçesi ile toplatarak imha etti.

İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yapılan denetimlerde ele geçirilen peynirler, Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından analiz edildi. Üretim izin belgesi olmayan, plastik bidonlar içerisinde satışı gerçekleştirilen bidon peynirler, tüm analizlerden geçirilerek gerekli raporlar yazıldı. İçerisinde bol miktarda halk sağlığına zararlı madde tespit edilen peynirler, imha edildi. Sorumlu kişi ve kişilere yetkililer tarafından gerekli idari işlemler başlatıldı.

"VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI İLE KİMSENİN OYNAMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü Uğur Bozan, "Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'müze gelen başvurular ve yapmış olduğumuz denetimler üzerine; halk sağlığını tehdit eden ürünlerin satışlarıyla alakalı denetimlerde bu hafta içerisinde ortalama 830 kg civarında içerisinde nişasta olduğu tespit edilen peynir satışlarına rastlamış bulunmaktayız. Ürünler satan şahıslardan alınarak müsadere edilmiştir. Bu ürünlerin satışlarıyla alakalı işlemlerde gerekli bilgilendirmeler halkımıza yapılacak olup; denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti ile halkımızın sağlıklı ürünler tüketmesi için elimizden gelen bütün gayreti Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak göstereceğiz. Vatandaşlardan ise herhangi bir olumsuzlukta belediyenin 153 numaralı telefonundan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel