Tarsus Belediyesi Yönetiminde Çocuklar Söz Sahibi Oldu

TARSUS, MERSİN (ANKA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Tarsus Belediye Başkanlığı koltuğuna Lütfiye Benli İlkokul öğrencileri Bayram Demir ve Medine Konu oturdu. Öğrenciler, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a talep ve isteklerini aktardı.

Lütfiye Benli İlkokulu 2/A sınıfından Medine Konu ve Bayram Demir, 23 Nisan kutlamaları kapsamında öğretmenleri ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti.

7 yaşındaki Bayram Demir ve Medine Konu, Başkan Bozdoğan'a talep ve isteklerini anlatarak, Tarsus'ta çocuk olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Okullarla fazla ilgilenilmesini, her okula spor salonları ve çevre düzenlemesi yapılmasını isteyen çocuklar sokak hayvanlarını da unutmayarak, onlar için de sıcak ve sağlıklı barınaklar yapılmasını talep etti. Bozdoğan, öğrencilere duyarlı isteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, eğitim hayatları boyunca başarılar diledi. Çocuklar büyünce doktor olmak istediklerini ileterek Bozdoğan'a sevgilerini dile getirdi.

"İYİ Kİ SİZİN GİBİ ÇALIŞKAN, ÜLKESİNİ SEVEN ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Çocukların, ülkemizin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Bozdoğan, "Görüyoruz ki, artık yeni yetişen nesil gerçekten bu milletin, bu devletin geleceği için umut veriyor. Geleceğimiz sizlere emanet. İyi ki sizin gibi çalışkan, ülkesini seven çocuklarımız var Gençlerimize, çocuklarımıza güveniyorum. Bizim bu tip yaptığımız vazifeleri, gelecekte onların da yapacağına inanıyorum" dedi.

"TARSUS'TA ÇOCUK OLMAK ÇOK GÜZEL"

Bayram Demir, "Tarsus'ta bulunan çocukları temsil ediyorum. Tarsus'ta çocuk olmak çok güzel. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Temsil ettiğim tüm çocukların adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bugün koltuğuna oturmama izin veren Başkanımız Haluk Bozdoğan'a da saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" diye konuştu.

"ONLARLA BERABER BU DÜNYA DAHA İYİ BİR YERE GELECEK"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını ifade ederek, "Yeter ki, çocuklarımıza inanalım güvenelim, onları sayalım sevelim. Bu ülkenin bundan sonra geleceği için onlar da sorumluluk alacaklardır. Çocuklarımızın talep ve isteklerini dinledik. Tarsus Belediyesi ailesi olarak bir an önce hayata geçireceğimizi ve çalışmalarımızı arttıracağımıza dair söz verdik. Onlarla beraber bu dünya daha iyi bir yere gelecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.