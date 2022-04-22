Tarsus Belediyesi Üniversite Öğrencilerinin Burslarını Hesaplarına Yatırdı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, üniversite öğrencileri için başlattıkları eğitim desteğinin ilk taksitinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Tarsus Belediyesi, Tarsuslu üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için burs programı başlattı.

TOPLAM 861 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EĞİTİM YARDIMI

Program kapsamında, üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerine yerleşen öğrencilerden kriterleri taşıyanların başvuruları alındı. Yapılan incelemeler sonucunda 861 öğrenci, burs almaya hak kazandı. 861 öğrencinin burslarının ilk taksiti başvuru sırasında beyan ettikleri banka hesaplarına yatırıldı. Eğitim yardımına başvuruda bulunan 553 lisans, 308 ön lisans toplam 861 üniversite öğrencisi eğitim yardımlarına kavuştu. Lisans öğrencileri için belirlenen 1500 TL'lik eğitim desteğinin 750 TL'si, ön lisans öğrencileri için belirlenen 750 TL'nin 350 TL'si hesaplarına yatırıldı.

"GENÇLERİMİZİN BAŞARISINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu yıl üniversiteyi kazanarak eğitim desteğimize başvuruda bulunan 861 öğrencimizin eğitim yardımları hesaplarına yatırıldı. Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da artırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bozdoğan, ikinci ödemenin de kısa bir süre sonra yapılacağını belirterek, "Güzel günlerde harcayın, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.