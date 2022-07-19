Tarsus Belediyesi, Sosyal Medya Fenomenleri İçin Gezi Düzenledi

Tarsus Belediyesi, sosyal medya üzerinden çok sayıda takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri için Tarsus gezisi düzenledi.

'Tarsus'a Bir de Böyle Bak' isimli gezi etkinliğinde fenomenler; Tarsus'un tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek anılarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Tarsus'u tanıtmak üzere birçok yeri ziyaret eden fenomenlerin içerikleri çok sayıda görüntülenme aldı.

Belediye'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; ürettikleri seyahat, yemek, turizm içerikleriyle yüz binlere hitap eden sosyal medya fenomenleri için dün başlayan ve bugün de devam eden iki günlük bir gezi düzenlendi.

'Tarsus'a Bir de Böyle Bak' isimli projeyle; yemek içerikleri ile tanınan Selin Ece Özgen ve Ender Şire, seyahat ve tanıtım videoları ile tanınan Ozan Sihay ve Reşat Taman, sokak kültürü ve hikayeleri ile tanınan Dinçer İşgel ve turizm danışmanı Ersin Tekin, Tarsus'un tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflarken, bölge lezzetlerini de tatma imkanı buldu.

Taşkuyu Mağarası ve Eshab-ı Kehf gezileriyle güne başlayan fenomenler; Piriömerli Gölü, Lavanta Bahçeleri, Kurtçuku Kanyonu, Karageçit Kanyonu, Tarsus Barajı, Tarsus Şelalesi, Nusret Mayın Gemisi, Kleoapatra Kapısı, Gözlükule Höyüğü, Tarsus Amerikan Koleji, Saint Paul Kilisesi, Bilal-i Habeşi Mescidi, Kırkkaşık Bedesteni, Ulu Cami, Yeni Hamam, Kubatpaşa Medresesi Tarsus Kültür Evi, Hz. Danyal Peygamber Türbesi, Donuktaş Roma Tapınağı, Roma Hamamı, Eski Cami, Siptilli Çarşısı, Şahmeran Hamamı, Eski Tarsus Evleri, Saint Paul Kuyusu, Antik Yol ve Tarsus Müzesi'ni ziyaret etti.

Sosyal medya fenomenlerinin Tarsus'un doğal ve kültürel alanlarını keşfettiğini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Konuklarımıza özellikle gastronomi alanında ve Tarsus yöresel yemekleri konusunda tadımlar yaptırdık. Şehrimizi ve misafirperverliğimize övgüler yağdıran fenomenler yaptıkları paylaşımlarla milyonlarca sosyal medya görüntülemesi aldı. Şehrimiz için her alanda tanıtım çalışmalarını sürdürüyoruz. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum."

ANKA / Yerel