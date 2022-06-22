Tarsus Belediyesi'nden 3 Yılda 24 Park ve 35 Koruluk

Mersin'de Tarsus Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü yeşil alan ve park sayısını artırmaya yönelik çalışmaları kapsamında ilçeye, 24 park ve 35 koruluk olmak üzere toplam 110.122 metrekare yeşil alan eklendi.

Vatandaşların hizmetine sunulan yeni park ve koruluklar ile birlikte Tarsus'taki toplam park sayısı 308'e yükselirken, Tarsus Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki yeşil alan miktarı da toplam 1.737.085 metrekareye, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı ise 5.0 metrekareye çıktı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan; daha canlı, modern ve nefes alan bir Tarsus'u hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"NEFES ALAN BİR TARSUS İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

"7'den 70'e her yaştan Tarsuslu hemşehrilerimizin ve ailelerinin gezip nefes alabileceği, eşleri ile dostları ile buluşabileceği, spor etkinliklerini gerçekleştirirken çocukların da oyun oynayıp keyifli vakit geçirebilecekleri parklarımızın sayısını artırırken, güzel Tarsus'umuzun doğal zenginliklerini de yeşil dokuyu genişleterek fazlalaştırma hedefimiz var. Parklar ve yeşil alanlar bilinen bütün özelliklerinin yanında aynı zamanda psikososyal olarak da büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bizler de Tarsus Belediyesi olarak bu farkındalıkla göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne 24 parkımızın yapımını tamamladık. 24 Park ve 35 koruluk ile 1.737.085 metrekare yeşil alanı kentimize kazandırdık. Böylelikle 3 sene içerisinde kentimizdeki yeşil alan miktarını 110.122 metrekare artırdık. Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Tarsus için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

ANKA / Yerel