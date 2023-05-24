Tarsus Belediyesi, Köy Yollarında Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Tarsus Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yürüttüğü sathi asfalt çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yeniköy ve Karakütük Mahalleleri arasındaki 15 kilometrelik mesafe, ekiplerin çalışması sonucu 3 kilometreye indi.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinden ve mahalle muhtarlarından gelen taleplere anında karşılık veriyor. Güzergahlarda ilk olarak stabilize işlemlerini gerçekleştiren ekipler, daha sonra sathi asfalt işlemine geçiyor. Ekipler, yolları kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Yeniköy, Karakütük Mahalleleri arasında bulunan yolu sathi asfalt kaplayan ekipler, orman yolu olarak kullanılan 550 metrelik alanı da yola dahil etti. Ekipler yapılan asfalt kaplama ile 15 km uzunluğundaki yolu 3 km'ye indirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Amacımız, kentimizin her yerinde her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesi. Tarsus'u tarihine, kültürüne layık bir kent konumuna getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.