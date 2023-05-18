Tarsus Belediyesi köy okullarındaki öğrencileri Ankara gezisine götürdü

Mersin Tarsus Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile daha önce hiç Anıtkabir'i görmemiş öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi.

Mersin Tarsus Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile daha önce hiç Anıtkabir'i görmemiş öğrenciler için Ankara gezisi düzenledi.

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğüne Bağlı Erdinç Şahin Gençlik Merkezi koordinesinde, 7 farklı köyden taşımalı sistem ile gelen 32 öğrenci Anıtkabir'e götürüldü. İlk durak olan, efsanelere konu olan ve çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapan Mogan Gölü'ne varan gençler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Anıtkabir'e ulaşan gençler Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine doğru yürüdü. Ardından ülkenin temellerinin atıldığı 1.TBMM'yi ziyaret eden gençler rehber eşliğinde meclisin nasıl işlediğine dair önemli bilgiler edindi. Etnografya Müzesi, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzelerini de ziyaret eden gençler tarihe tanıklık etti. Gezi turu, Tuz Gölü ziyaretinin ardından son buldu.

Bu gezi için mutluluğunu dile getiren öğrenci Betül köşeci, "Daha önce Anıtkabir'i görme şansına erişmemiştik. Başkanımız 19 Mayıs'ta yani bizim bayramımızda bizlere bu gezi turunu hediye etti. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu geziyi hiç unutmayacağım" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Derya Akşanlı ise "Dr. Erdinç Şahin Gençlik Merkezimizde gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olması adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında da Gülek İbrahim Günay Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne 7 köyden taşımalı sistem ile gelen 32 öğrenci için Ankara gezisi düzenledik. Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan gençlerimizin mutlulukları adına böyle bir ziyareti armağan etti. Tüm gençlerimizi gençlik merkezimize bekliyoruz" İfadelerini kullandı. - MERSİN