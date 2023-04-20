Tarsus Belediyesi, Kent Paydaşlarını İftarda Ağırladı

Tarsus Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve basın mensuplarını düzenlenen iftar programında ağırladı.

Tarsus Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, odalar, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar ve basın mensuplarını düzenlenen iftar programında ağırladı.

Tarsus Belediyesi tarafından Belediye Tesisleri'nde iftar programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen iftar programında Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, birlik beraberlik çağrısında bulunarak, sevgi dilinin önemine değindi. Programa; sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, odalar ve başkanları, dernek başkanları, kamu temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.

Başkan Bozdoğan misafirlerine, "İftar programına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Böyle günlerde tek bir isteğim Yunus Emre'nin dediği gibi 'Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kainat dinler' sevgi dilinin bu ülkemde tamamen hakim olmasını diler, tekrar hepinize teşekkür ederim" dedi.