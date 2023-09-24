Tarsus Belediyesi, 6 Köye Sosyal Tesis Açtı

Mersin Tarsus Belediyesi köylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 6 köye sosyal tesis açarak yeni sosyal donatılar daha kazandırdı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Bir kentin en büyük varlığı, en büyük gücü yaşamsal olarak kalitenin artmasıdır ve bu yaşamda kalite olayının artması da sizlerin birlikte sağduyuyla ortak olarak kendi yerel yönetimlerinize sahip çıkarak olur" dedi.

Mersin Tarsus Belediyesi köylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 6 köye sosyal tesis açarak yeni sosyal donatılar daha kazandırdı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bir kentin en büyük varlığı, en büyük gücü yaşamsal olarak kalitenin artmasıdır ve bu yaşamda kalite olayının artması da sizlerin birlikte sağduyuyla ortak olarak kendi yerel yönetimlerinize sahip çıkarak olur" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, eylül ayında gerçekleştirdiği hizmet açılışlarıyla köylerin sosyal tesis ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu bağlamda, İnköy, Kumdere, Kelahmet, Yunusoğlu, Cırbıklar ve İncirgediği mahallelerine 6 yeni sosyal tesis açıldı. Aynı zamanda Gazipaşa ve Tekeliören mahallelerine gasilhane; Takbaş mahallesine de muhtar odası sağlandı. Açılan sosyal tesislerin içinde muhtar odaları, doktor odaları, okuma salonları ve misafir odaları gibi alanlar bulunuyor.

"TÜRKİYE'DE EN UCUZ EKMEĞİ TARSUS HALKI YİYOR; 210 GRAM EKMEK H ALA 3 LİRA"

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Göreve geldiğimizden beri belli ilkelerimiz vardı. Eğiten, üreten, sağlıklı, kültürlü bir Tarsus'u yaratabilmek için 180 mahallede ne yapacağımızı tek tek planladık. Ama benim için önemli olan özellikle köylerde bir hekim olarak hastalarımı muayene edemiyordum. Kahve köşelerinde sırtını bile açtıramadığım hastalarım vardı. Onun için doktor muayene odaları çok önemliydi. Çok daha önemlisi okuma salonları... Özellikle gençlerimizin iyi yetişmesi cumhuriyet ilke ve devrimleriyle yetişmesi... Hepsinden önemlisi, cumhuriyet aydınlanmanın, aklın ve bilimin yoludur. Atatürk'ün bize gösterdiği tek yol. Onların cumhuriyetle cehalete, şekilciliğe, özellikle de yobazlığa karşı gelmesi için iyi bir eğitim almaları gerektiğine canı gönülden inanan bir insanım. Okuma salonlarını da en ücra köşeleri köylerimize yapmamın en büyük nedenlerinden biri de buydu. Bu sizin paranız, halkın parası. Asıl var olan halkın parasının doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Eğer halkın parasını doğru bir şekilde kullanırsanız, emin olun halkımız daha karlı olur bugün gururla söylüyorum. Türkiye'de en ucuz ekmeği Tarsus halkı yiyor; 210 gram ekmek hala 3 lira. Hiçbir Halk Ekmek fırınında 5 liranın altına değil.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SUYUNU TARSUS İÇİYOR. ÇÜNKÜ TARSUS BELEDİYESİ HEMŞEHRİLERİNDEN ATIK SU BEDELİ ALMIYOR"

Türkiye'nin en ucuz suyunu yine Tarsus halkı içiyor. Çünkü Tarsus Belediyesi meclisiyle aldığı kararla Tarsuslu hemşehrilerinden atık su bedeli almıyor. Bu atık su bedeli aslında Tarsus Belediyesi'nin kasasına girmesi gereken bir para. Şu anki değeri 124 milyon. Ama bu 124 milyon vatandaşımın cebinde kalıyor. Bazı şeylerin çok iyi bilinmesini özellikle istiyorum. Gittiğim her yerde, açılışta şunu da gururla anlatıyorum: Büyükşehirlere, illere, ilçelere bakın. Hiçbir yerde bu kadar açılış yapan belediye yoktur. Çünkü İller Bankası'ndan gelen para zaten personel maaşına anca yetiyor. Ama ek kaynakları çalışarak daha fazla kullanırsanız önünüz tamamen açılıyor.

"KENTİNİZ L E ÖVÜNÜN, GÖREVE GELDİĞİMDE BU KENTİN KREDİ LİMİTİNDEKİ YERİ 322' NCİ SIRAYDI. ŞU AN 4' ÜNCÜ SIRA DA"

Kentinizle övünün, göreve geldiğimde bu kentin kredi limitindeki yeri 322'nci sıraydı. Şu an 4'üncü sırada. Bunun ne kadar önemli olduğunu ne kadar ciddi olduğunu yapılan açılışlarla, ortaya konulan emekle net olarak görebilirsiniz. Bugün ne dünyada ne Türkiye'de olmayan bir iş sağlığı, iş güvenliği sağlık yerleşkesi Allah izin verirse 27 Aralık'ta açılacak. Bu kentin meydanları yoktu. Tarihi kent meydanı açılacak. Hani derlerdi ya Tarsus'ta kent meydanı yok. Hepinizin bildiği bir olay vardı. Hızlı tren projesinde ikiye bölünecek. Geldiğimiz günden beri çalıştık. Kendi paramızla sondajlar yaptırdık, drone çekimleri yaptırdık. Önce götürdük alttan geçme projesini. En sonunda ilk yaptığımız proje kabul edildi. Tarsus'ta tren yolu alttan geçiyor, ikiye bölünmüyor. 122 dönüm yeşil alan Tarsusluların hizmetine sunulacak. Bu bisiklet yoludur, yürüme yoludur, bu yeşil alanların nefes almak için ne kadar önemli olduğunu hepiniz bilirsiniz.

"ALGI YARATARAK SİYASET YAPMAK İSTEYENLERİ DİNLEDİKTEN SONRA BİR TOKADINIZ OLSUN. O TOKAT DA DEMOKRASİ ŞÖLENİ DEDİĞİMİZ SANDIKTA GERÇEKLEŞSİN"

Bugün bu belediye sosyal hizmetler yönetmeliğini getirdi. Engelliler için, yaşlılar için ev bakımına bile direkt olarak müdahale etti. Bu belediye 10 tane kreş yaptı. Türkiye'nin en ucuz kreşi bunlar. Bu belediye sosyal marketleri kurdu. Vatandaşlarının cebinden fazla para gitmesin diye. ve bu belediyenin yaptığı en önemli işlerden biri de kütüphaneler, okuma salonları. Çocuklarımızın uyuşturucuya bulaşmadan, sağlıklı bir şekilde yetişmeleri ve sporla ilgili olarak önlerinin tamamen açılması ve o çocuklarımızın geleceğin bir kahraman olarak yetişmeleri adına yapıldı. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık cumhuriyetinde bu gençlerimizin, çocuklarımızın çok büyük bir önemi var. Ama ne olursa olsun algı yarataraktan siyaset yapmak isteyenleri dinledikten sonra bir tokadınız olsun. O tokatta demokrasi şöleni dediğimiz sandıkta gerçekleşsin. Bugün sizlerin hakkı bunlar. 80 tane köyümüz var. 65 tanesi bitti. Sosyal tesisleri bitirdik. Doktor muayene odaları, okuma salonları, muhtar odaları, konuk odaları. Bazen köylere gittiğiniz zaman kalacak eviniz yok. Ama orada güzel konuk odası yaptık.

"TARSUS BELEDİYESİ'NDEKİ PARA SİZİN PARANIZ. HALUK BOZDOĞAN'IN VE ÇOK SEVDİĞİM BAŞKAN YARDIMCISI ARKADAŞLARIMIN, MEMURLARIMIN PARASI DEĞİL"

Bir kentin en büyük varlığı, en büyük gücü yaşamsal olarak kalitenin artmasıdır ve bu yaşamda kalite olayının artması da sizlerin birlikte sağduyuyla ortak olarak kendi yerel yönetimlerinize sahip çıkarak olur. Bugün buradaki tüm vatandaşlarımız şunları iyi bilsin: Sakın benim param yok demesinler. Paramız çok orada. O Tarsus Belediyesi'ndeki para sizin paranız. Haluk Bozdoğan'ın ve çok sevdiğim başkan yardımcısı arkadaşlarımın, memurlarımın parası değil, sizin paranız o.

"TARSUS MUTLAKA AMA MUTLAKA İL OLACAK "

Yarın sahil kent yapılacak, hepimizin eseri. Belki çoğumuzu oraya taşınacaksınız. 7 dakikada denize girme imkanınız var artık. ve oraya çok büyük bir yat limanı yapılıyor. Bu kentte yaşayan herkesin yaşam kalitesini yükseltecek ciddi yatırımdır bunlar. Ama tek bir gerçek var. Artık bu kent tarihiyle, tarımıyla, turizmiyle o çok güzel olan medeni düşüncelerin ortak birlikteliğiyle marka bir kent olarak ne olursa olsun kim önünü kesmeye çalışırsa çalışsın, mutlaka ama mutlaka il olacak. Tarsus havalimanı, otoyol, deniz yolu ve demir yolu. Böyle bir kentin önünü artık kimse tutamaz. Böyle bir kentin var oluşunu kimse engelleyemez. Ben Tarsus'ta doğdum, Tarsus'ta öleceğim. Tarsus'ta olmaktan onur duyuyorum. Tarsus'ta yaşamaktan da gurur duyuyorum. Sizlerden ricam Tarsus'a yerel yönetiminiz Tarsus Belediyesi'ne ve Tarsus olgusuna hepinizin sahip çıkması."