Tarsus Belediyesi 40 Günde 12 Köyün Yolunu Asfaltladı - Haberler

Tarsus Belediyesi, kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde sürdürdüğü asfaltlama çalışmaları kapsamında 40 günde 12 köyün bozuk yollarını asfaltla buluşturdu.

Tarsus Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen sathi kaplama asfalt çalışmaları; Heleke, Bolatlı, Kayadibi, Sağlıklı, Kurbanlı, Sucular, İbrişim, Karadirlik, Büyükkösebalcı, Çevreli, Sıraköy, Çamtepe mahallelerinde kısa sürede tamamlandı.

Birçok bölgede eş zamanlı olarak yol yapım çalışmalarının başladığını, bazı bölgelerde de hazırlıkların devam ettiğini belirten Başkan Haluk Bozdoğan, bir rekora imza atarak 40 günde 12 köy yolunu asfaltladıklarını söyledi.

Devam eden yol çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Başkan Bozdoğan, büyük bir titizlikle çalışmaların kentin tüm mahallelerinde devam edeceğini belirtti.

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştiren ekipler, hasarlı yolları da iyileştirmek için çalışma yapıyor.

"KENTİMİZİ HER YÖNÜYLE ULAŞILABİLİR KILACAĞIZ"

Kent için en önemli hizmetlerden biri olan yol asfalt çalışmalarına son sürat devam ettiklerini kaydeden Başkan Bozdoğan, "Yol yapım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Çok kısa bir sürede, 40 günde 12 kırsal köyümüzün yollarına asfalt serimi gerçekleştirdik. Asfaltlanmayan yol kalmayacak demiştik, sözümüzde durmak adına ekiplerimizle son sürat çalışıyoruz. En kısa zamanda sorumluluk alanımızda bulunan tüm yollarını asfaltlayıp, kentimizi her yönüyle ulaşılabilir kılacağız" dedi.

ANKA / Yerel