Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Acı Günü - Haberler

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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Acı Günü

ANKA - Yerel
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın Acı Günü

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ağabeyi İshak Bozdoğan 66 yaşında hayatını kaybetti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ağabeyi İshak Bozdoğan 66 yaşında hayatını kaybetti.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın ağabeyi İshak Bozdoğan 66 yaşında vefat etti.  Evli ve iki çocuk sahibi İshak Bozdoğan aracı başında kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İshak Bozdoğan kurtarılamadı.

Tarsus esnafından İshak Bozdoğan'ın vefat haberinin ardından çok sayıda belediye başkanı ve vatandaş Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. İshak Bozdoğan, 4 Haziran'da öğle namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ANKA / Yerel

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