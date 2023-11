Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Büyük Tarsus Hareketi"Ni Başlattı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, göreve geldiği 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra şehrinin büyüme potansiyelini artırmak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Tarsus'u Türkiye'nin önemli kentlerinden biri haline getirmek amacıyla 'Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattı.

Başkan Bozdoğan, 'Büyük Tarsus Hareketi' ile ilgili çeşitli açıklamalar gerçekleştirmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya, 17 ve 21. Dönem Mersin Milletvekili Edip Özgenç, çok sayıda oda başkanı, STK temsilcisi, mahalle muhtarı, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda kişi katıldı.

"BU HAREKET ŞEHRİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YOL HARİTASIDIR"

2024 yılına ve Cumhuriyet'in 2. yüzyılına girerken, pandemi ve ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiği hizmetlerle dikkat çeken Başkan Bozdoğan, hareketin amacını, "Tarsus'u diğerlerinden ayıracak, Tarsus halkının bağımsız bir şekilde karar almasını sağlayacak sivil bir hareket olacak. Sporda, sanatta, bilimde ve sanayide Avrupa'nın en önemli kentlerinden birisi olma yolunda rüştünü ispatlamak için yola çıkanların hareketi olacak" diyerek özetledi. Hareketin temel hedefleri arasında Tarsus'u il haline getirmek, şehrin ekonomisini güçlendirmek, kültür ve sanat alanında başarıları artırmak, spor ve bilimde önemli projelere imza atmak olduğunu söyledi.

'Büyük Tarsus Hareketi'nin bir çağrısıyla tüm Tarsuslu vatandaşları, yerel yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve diğer kesimleri bir araya gelmeye davet eden Başkan Bozdoğan, hareketin şehrin geleceği için önemli bir yol haritası olacağını vurguladı.

"TARSUS'UN ÖNÜNÜ KAPATAMAZ"

Başkan Bozdoğan, "Bizler, şehri yönetirken 5 yıl önce devraldığımız koltuğun yetkileriyle değil, 33 yıllık insan ilişkilerimizin sağladığı güvenle hareket ediyoruz. Bu şehrin dağlarını bilmeyenlerin, ovalarını bilmeyenlerin, toprağında ne yetişir, ne hasat edilir bilmeyenlerin bu şehri yönetmeye talip olmasını, Tarsus sevgisinin samimi duygularla tasvir edilmeyişinden kaynaklı olduğunu düşünürüm. Çünkü sevgili dostlarım, Tarsus sevgisi, riske edilemez. Tarsus ateşe atılamaz. Tarsus üzerinde oyun oynanamaz! Tarsus ekonomisi, sanayisi, lojistiği ve nüfusuyla büyüyorken; hiç kimse Tarsus'un önünü kapatamaz." dedi.

Bu sosyal hareketin, Tarsus'un geçmişten gelen zorlukları aşmasına, büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Başkan Bozdoğan, "Tarsus'un birlikte büyüdüğü, güç birliği yaptığı bir dönemi başlatıyoruz. Tarsus sevgisi, samimi bir şekilde tasvir edilmelidir. Tarsus'un ekonomisi, sanayisi, lojistiği ve nüfusuyla büyüdüğü bir dönemde hiç kimse Tarsus'un önünü kapatamaz." dedi.

"HER OLUMSUZ KOŞUL AŞILARAK, HALKIMIZ HAK ETTİĞİ HİZMETLERLE BULUŞTURULMUŞTUR"

Göreve geldiği günden bu yana tüm olumsuz koşulların aşıldığını belirten Başkan Bozdoğan, şunları söyledi:

"2024 yılına ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına girerken, 2019 yılından beri görev aldığımız Tarsus Belediye Başkanlığı görev süremizin de sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Henüz 2020 yılında, tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve pandemi sürecinin, belediyelerimiz üzerinde ne denli yıkıcı etkiye sahip olduğu aşikardır. Merkezi hükümet tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri ile bağlı olarak İller Bankası'ndan gönderilen ödeneklerdeki azami düşüşler, hizmet aşkıyla yola çıktığımız Tarsus Belediye Başkanlığı sürecimize büyük bir set çekmiştir. Kentlerin yönetiminde büyük öneme sahip olan bu ödeneklerin periyodik bir düşüş göstermesi, ekonomik planlamalarımız gibi yatırımlarımızın akıbetinin de büyük bir bilinmeze doğru sürüklenmesine sebep olmuştur. Kuşkusuz ki bu durum ülkemizdeki 1300 küsur belediyeyi etkilemiş, pandemi koşullarında hizmet verme gayretlerimiz, her olumsuz koşula rağmen aşılarak, halkımız hak ettiği hizmetlerle buluşturulmuştur."

"TÜM BORÇLARI TEMİZLEYEN VE EKONOMİK YAPISI SAPASAĞLAM BİR BELEDİYENİZ VAR"

25 yıl aradan sonra Tarsus'u kazandıklarını ve tüm ekonomik kriz ve eski yönetim borçlarına rağmen ekonomik yapısı sağlam bir belediye olduklarını belirten Başkan Bozdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı durum, 50 bin insanımızı yitirdiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinden sonra da boy göstermiş ve yaklaşık 9 aydır süren, tüm yerel yönetimlerin yaşaması için ihtiyaç duyulan ödeneklerin 3'te 2 oranında düşüşlerle kentlere maddi aktarımlar yapılmıştır. Tüm bu salgın, doğal afet, ekonomik kriz gibi zorlu süreçlerin dışında, 1 Nisan 2019 sabahı, kağıt üzerinde 100 milyon Lira yazan, bugünkü değerine oranla 1 Milyar Lira'ya ulaşan bir borçla teslim aldığımız Tarsus Belediyesi, malumunuz ki; zaten bir ekonomik buhranın içerisindeydi. Yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerimize -100 Milyon Lira'yla başlamış olmamız, ardından gelen pandemi ve sonradan gün yüzüne çıkan ekonomik krizlerle işimizi daha da zorlaştırmış olsa da eksi yönetimden kalan tüm borçları temizleyen ve ekonomik yapısı sapasağlam bir belediye yaratmamızı engelleyemedi."

"TARSUS'UN İL OLMA POTANSİYELİNİ YÜKSELTTİK"

Başkan Bozdoğan, "Bizler, nüfusu artık 500 binin üzerinde olan Tarsus'un büyük bir şehir olduğunu dile getirdik. Tarsus'un ekonomisiyle, sanayisiyle, nüfusuyla ve sorunlarıyla büyüyor oluşu, kenti bir ilçe formundan sıyırıp bir vilayet formunda karşımıza çıkarıyordu. Bizler de kentteki yerel yöneticiler olarak bu uğurda çalışmalarımızı bambaşka bir yönde alarak hızlandırmaya başladık. Kentimize kazandırdığımız hizmetlerin büyük çoğunluğu, artık il olması gerektiğine inandığımız bir şehrin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerdi. Tarımı, çiftçiyi, sanayiyi, eğitimi, kültür ve sanatı, esnafı, gençleri ve kadınları 'büyük kentin büyük bileşenleri' olarak algılayarak ve onların temel ihtiyaçlarına direkt cevaplar vererek, Tarsus'un il olma potansiyelini yükselttik" dedi.

"TARSUS İÇİN YÖNÜMÜZÜ ŞAŞIRMADAN İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Tarsus için inandıkları yönde ilerlemeye devam ettiklerini belirten Başkan Bozdoğan, "Dün Tarsus için ne dediysek, bugün Tarsus için o doğrultuda, yönümüzü şaşırmadan ilerlemeye devam ediyoruz. İl'le de Tarsus lansmanına çiçek dahi gönderemeyenleri, Tarsus için en önde koşarlarken, Tarsus için mangalda kül bırakmazlarken; Tarsus için yanıp tutuşurlarken gördük. İl'le de Tarsus diyemeyenleri, çalışmalarımıza bir katkı bile sunamayanları bugün, bu şehri yönetmeye talip olarak görüyoruz. Her sokakta, her köşe başında, her etkinlikte Tarsus sevdalarını dile getiriyor, Tarsus aşklarını halkımızla paylaşırlarken görüyoruz. Bu, Tarsus sevdalısı arkadaşlarımızın Allah yollarını açık etsin" dedi.

"FARKLI SÖYLEMLERLE BİR ADIM ÖTEYE GEÇME İSTEKLERİ "HEVESTEN" BAŞKA HİÇBİR ŞEYLE AÇIKLANAMAZ"

Belediyeciliğin bir şehri ve ahengi yönetme becerisi olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, "Tarsus'un il olması için de büyüyen Tarsus'a yeni bir soluk kazandırmak için de Tarsus'u bir adım öteye çıkarabilmek için de çalışan, çabalayan, somut bir deneyim ortaya koyan hiç kimse yok. 'Sen kalk ben oturacağım' mantığı, toplumsal karşılığı olmayan söylemlerle bir adım öteye geçme isteğini hevesten başka hiçbir şeyle açıklayamaz. Oysa Tarsus, heveskarların elinde çeyrek yüzyılını kaybetmiş, tarihin, kültürün, mutlu insanların başkenti olmaktan uzaklaşarak; tarihinin en karanlık sürecini yaşamak zorunda kalmıştır. Kanalizasyonları temizlemeniz, şehrinizi eşitlerinden ayıramaz. Çöpleri toplamanız, sokakları temizlemeniz şehrinizi diğerlerinden değerli kılamaz" diye konuştu.

"10 BİN YILLIK ŞEHRİMİZ YENİDEN UYANIYOR"

Büyük Tarsus Hareketi'ni başlattıklarını, Tarsus için sonuna kadar çalışacağını belirten Başkan Bozdoğan, "Bizler, bugün buradan; siz sevgili yoldaşlarımızın huzurunda 'Büyük Tarsus Hareketi'ni başlatıyoruz! 'Büyük Tarsus Hareketi', gözbebeğimiz Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında ülkemizin en önemli kentlerinden birisi haline dönüştürme üzerine kurgulanmış sosyal bir harekettir. Büyük Tarsus Hareketi, 10 bin yıllık şehrimizin yeniden uyanması, silkelenmesi ve harekete geçmesi için tasarlanmış bir büyüme hareketidir. Büyük Tarsus Hareketi, Tarsus'u diğerlerinden ayıracak, Tarsus halkının bağımsız bir şekilde karar almasını sağlayacak sivil harekettir. Büyük Tarsus Hareketi, sporda, sanatta, bilimde ve sanayide Avrupa'nın en önemli kentlerinden birisi olma yolunda rüştünü ispatlamak için yola çıkanların hareketidir" dedi.