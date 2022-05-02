Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 175 bin kişiye ulaştı

Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında 145 bin vatandaşa iftar ve sahur ikramında bulunurken, 30 bin aileye de gıda kolisi dağıttı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye Ramazan ayında gerçekleştirdiği sosyal destek faaliyetlerinde tarihi Siptilli Çarşısında kurulan iftar sofrası ile toplam 75 bin vatandaşa ulaştı. Ramazan ayı boyunca emniyet mensuplarına da iftarlık sıcak yemek ikramında bulunan Tarsus Belediyesi, dayanışma duygusunun en güzel örneklerini sergileyerek dar gelirli aileler başta olmak üzere yaşlı, engelli ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan herkesin ihtiyacını karşılayarak gönüllere dokundu. Bunların yanı sıra kentin belirli noktalarında bulunan camilerde teravih namazı sonrası toplam 70 bin vatandaşa sahurluk dağıtımı gerçekleştirildi. Kent genelinde bulunan muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına, şehit ve gazi yakınlarına, basın mensuplarına ve sporculara da iftar yemekleri düzenlenerek birlik ve beraberlik sofraları kuruldu.

Tarihi Siptilli Çarşısında kurulan ve her gün sıcak yemeğin servis edildiği iftar sofrasında hep birlikte oruçlarını açan vatandaşlar, Ramazan ayının manevi havasını birlikte yaşadı. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi 30 bin aileye de gıda kolisi ulaştıran Tarsus Belediyesi, ramazan ayı boyunca dezavantajlı mahallelerde ekmek, soğan ve benzeri gıda desteklerini sık sık devam ettirdi. Ramazan ayı boyunca ekmeğin 75 kuruşa satıldığı halk ekmek fırını da vatandaşların uğrak adresi oldu.

Tarihi Siptilli Çarşısında kurulan iftar sofralarında 75 bin kişiye sıcak yemek imkanı sağlayan ve 70 bin kişiye sahur dağıtımı yapan Tarsus Belediyesi, önümüzdeki yıl bu sayının daha da artmasını hedefliyor.

Birlik ve dayanışmanın önem kazandığı Ramazan coşkusuna tekrar kavuştuklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Halk restoranımızda kurulan soframızda vatandaşlarımızla Ramazan ayının bereketini yaşadık. Birlikte iftar açtık, ekmeğimizi bölüştük. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var. Tarsus Belediyesi olarak yılın her ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Desteklerimizi artırarak yardımlarımızı sürdürüyoruz. Birlikte nice Ramazanlara diyerek vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" diye konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel