Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Merkez Mahalle Muhtarları ile Bir Araya Geldi

TARSUS, MERSİN (ANKA) -

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bayramın birinci gününde merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahallelere eşit hizmet amaıyla düzenlenen toplantıya, kent merkezinde bulunan 45 mahalle muhtarı katılım sağladı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 45 merkez mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Birkaç gün önce başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin 180 mahalleyi ziyaret ettiklerini, muhtarlar ile temas kurarak talep ve isteklerini aldıklarını belirten Başkan Bozdoğan, her zaman muhtarlar ile dayanışma içerisinde faaliyetlerin yürütüleceğini söyledi. Başkan Bozdoğan, muhtarlara görev süresi boyunca Tarsus için yaptığı projeler hakkında detaylı bilgiler aktarırken, mahallelerin sorunlarını da birinci ağızdan dinleme fırsatı yakaladı.

"TARSUS BELEDİYESİ OLARAK HER MAHALLEYE EN HIZLI ŞEKİLDE EŞİT HİZMET GÖTÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Bozdoğan Tarsus için azim ve istikrarla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Değerli muhtarlarım, bayramınızı kutlarım. Bugün bir aradayız çünkü amacımız bu yılın sonuna kadar tüm mahallelerimizin sorunlarını bitirmek. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için süratle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizde yeni veriler var. Hangi mahalleye ne kadar masraf yapılmış, neler eksik, neler yapmamız lazım tüm bunlar için sizlerle bayramın ilk günü beraberiz. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bugün başkan yardımcılarımızla hangi mahalleye ne yapılacağını konuşmak için, biz nerede hata yaptık dememek için hep birlikte sizlerle ortak mahalle sorunlarını konuşmaya geldim. Bazı mahallelerimizde bir ay önce ulaşacağız, bazı mahallelere iki ay sonra ulaşacağız. Ama bunları yaparken sadece muhtar kardeşlerime istediğim tek bir şey sabretmenizi istiyorum. Tarsus Belediyesi olarak her mahalleye en hızlı şekilde eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Bozdoğan, tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Toplantıda, ağırlıklı olarak imar, pazaryeri, kentsel dönüşüm, sosyal donatı alanları gibi talepler dile getirildi.