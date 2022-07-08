Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: 'doktorlarımızın Haklı Davalarında Yanlarındayım'

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Konya'da kardiyolog uzmanı doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından öldürülmesiyle ilgili "Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız hemşirelerimiz haklarını alamıyor, güvende değiller ve yaşanan olay sonrası tepki için grev haklarını kullanıyorlar. 7'nci salgın geliyor, yine hemşirelerimizi doktorlarımızı alkışlayacağız. Bu kadar basit olmamalı. Doktorlarımızın sağlık çalışanlarımızın bu haklı davalarında yanlarındayım" dedi.

Tarsus Belediye Meclisi temmuz ayı olağan toplantısı, Haluk Bozdoğan'ın başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Dokuz gündem maddesinin konuşulduğu toplantıda, Konya'daki hekim cinayeti de kınandı. Başkan Bozdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Cumhuriyetin doktorları kolay yetişmiyor, çok emek veriyorlar, her meslek gibi tıp da çok zor bir alan. Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet tarihinde bilimde ve akılda en önde olmak için, çağdaşlaşmak için bilim insanlarımıza ve doktorlarımıza çok kıymet vermiştir. Şu an sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız hemşirelerimiz haklarını alamıyor, güvende değiller ve yaşanan olay sonrası tepki için grev haklarını kullanıyorlar. 7'nci salgın geliyor, yine alkışlayacağız, hemşirelerimizi alkışlayacağız, doktorlarımızı alkışlayacağız. Bu kadar basit olmamalı. Doktorlarımızın sağlık çalışanlarımızın bu haklı davalarında yanlarındayım."

Toplantıda, 2016'dan beri Şehit İshak Mahallesi'nde süren imar sorununun çözüldüğüne değinildi. Komisyona giden evraklar arasında bulunan yol yapım işinde kullanılmak üzere borçlanma yetkisi ise meclis üyelerince kabul edildi.

Haluk Bozdoğan, meclis üyelerine teşekkür ederek "Bu bölgede çok kaliteli bir meclise sahibiz. Halkımıza hizmet etmek için, kentimize ortak fayda için meclisimizde birlik beraberlik takdire şayan, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANKA / Yerel